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IMPRESSION HEALTHC. - XFRA IQI: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
19.09.18 08:10
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
IMPRESSION HEALTHC. IQI AU000000IHL8
AB/FROM ONWARDS 19.09.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
IMPRESSION HEALTHC. IQI AU000000IHL8
AB/FROM ONWARDS 19.09.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,008 €
|0,004 €
|0,004 €
|+100,00%
|19.09./08:08
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000IHL8
|A2DF4D
|0,015 €
|0,0010 €
= Realtime
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