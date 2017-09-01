Erweiterte Funktionen
IMPRESSION HEALTHC. - XFRA IQI: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
01.09.17 08:50
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
IMPRESSION HEALTHC. IQI AU000000IHL8
AB/FROM ONWARDS 01.09.2017 08:24 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
IMPRESSION HEALTHC. IQI AU000000IHL8
AB/FROM ONWARDS 01.09.2017 08:24 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,001 €
|0,002 €
|-0,001 €
|-50,00%
|01.09./09:42
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000IHL8
|A2DF4D
|0,048 €
|0,0010 €
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.