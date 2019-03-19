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IMPRESSION HEALTHC. - XFRA IQI: AUSSETZUNG/SUSPENSION




19.03.19 07:46
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
IMPRESSION HEALTHC. IQI AU000000IHL8 BAW/UFN


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000IHL8 A2DF4D 0,021 € 0,0029 €
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