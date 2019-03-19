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IMPRESSION HEALTHC. - XFRA IQI: AUSSETZUNG/SUSPENSION
19.03.19 07:46
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
IMPRESSION HEALTHC. IQI AU000000IHL8 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
IMPRESSION HEALTHC. IQI AU000000IHL8 BAW/UFN
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,013 €
|0,013 €
|- €
|0,00%
|19.03./07:45
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000IHL8
|A2DF4D
|0,021 €
|0,0029 €
= Realtime
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