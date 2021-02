DIVIDEND INFORMATION - 08.02.2021 Die folgenden Instrumente werden ex Dividende gehandelt am 08.02.2021. Aus technischen Gruenden wird der Ex-Indikator heute jedoch leider nicht angezeigt. Wir bitten um ihr Verstaendnis. The following instruments are traded ex dividend on 08.02.2021. Due to technicall aspects the ex-indicator will not be displayed. We kindly ask for your understanding. ISIN LU0029871042 XQ11 F.TEM.INV-T.GL.BD AMDISDL LU0170475585 TEP0 F.TEM.INV.-T.GL.T.R.A MD. LU0366773504 YF5G F.TEM.I.-T.GL.T.AMD.EO-H1