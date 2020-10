INFORMATION REFERENCE DATA - 26.10.2020;Das Instrument DE000TT3WFE4 Aktienanleihe v.20(21)BAYN WARRANT hat eine Veraenderung in den Referenzdaten. Dies fuehrt zu einer Orderloeschung zum 26.10.2020 The instrument DE000TT3WFE4 Aktienanleihe v.20(21)BAYN WARRANT has a change of reference data causing deletion of all open orders on 26.10.2020