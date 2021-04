DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 15.04.2021:Das Instrument FHDQ AT0000857164 AMUNDI ETHIK FONDS A INVESTMENT_FUND wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 15.04.2021 The instrument FHDQ AT0000857164 AMUNDI ETHIK FONDS A INVESTMENT_FUND has its ex-dividend/interest day on 15.04.2021