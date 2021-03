DELETION OF INSTRUMENT - 24.03.2021:Das Instrument UI3M LU0061890835 UNIOPTIMUS -NET- INH. INVESTMENT_FUND hat seinen letzten Handelstag am 24.03.2021: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_FUN, SettlCurr EUR, CCP N The instrument UI3M LU0061890835 UNIOPTIMUS -NET- INH. INVESTMENT_FUND has its last trading date on 24.03.2021: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_FUN, SettlCurr EUR, CCP N