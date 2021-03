DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 22.03.2021:Das Instrument WYF2 LU0254565053 PRIMA-GL CHALLENGES A INVESTMENT_FUND wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 19.03.2021 und ex Dividende/Zinsen am 22.03.2021 The instrument WYF2 LU0254565053 PRIMA-GL CHALLENGES A INVESTMENT_FUND has its pre-dividend/interest day on 19.03.2021 and its ex-dividend/interest day on 22.03.2021