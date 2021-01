DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 22.01.2021:Das Instrument FK8Z DE0005896864 DEKA-STIFTUNGEN BALANC.CF INVESTMENT_FUND wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 22.01.2021 The instrument FK8Z DE0005896864 DEKA-STIFTUNGEN BALANC.CF INVESTMENT_FUND has its ex-dividend/interest day on 22.01.2021