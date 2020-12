CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 21.12.2020:Das Instrument FGUI DE0009763268 BOERSENAMPEL FDS GLOBAL R INVESTMENT_FUND wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.12.2020 und ex Kapitalmassnahme am 21.12.2020 The instrument FGUI DE0009763268 BOERSENAMPEL FDS GLOBAL R INVESTMENT_FUND is traded cum capital adjustment on 18.12.2020 and ex capital adjustment on 21.12.2020