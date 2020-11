CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 25.11.2020:Das Instrument IUGP LU0028120375 INVESCO EMERGING EUROPE A INVESTMENT_FUND wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.11.2020 und ex Kapitalmassnahme am 25.11.2020 The instrument IUGP LU0028120375 INVESCO EMERGING EUROPE A INVESTMENT_FUND is traded cum capital adjustment on 24.11.2020 and ex capital adjustment on 25.11.2020