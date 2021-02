DELETION OF INSTRUMENT - 26.02.2021:Das Instrument TABV IE00BHPGG813 T.JP.M.G.C.V.P.I.UEEO EOA ETF hat seinen letzten Handelstag am 26.02.2021: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_ETP, SettlCurr EUR, CCP Y The instrument TABV IE00BHPGG813 T.JP.M.G.C.V.P.I.UEEO EOA ETF has its last trading date on 26.02.2021: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_ETP, SettlCurr EUR, CCP Y