CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.02.2021:Das Instrument KUW8 IE00BGPBVS44 KMEFIC FTSE KUW.EQU. EOA ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.02.2021 und ex Kapitalmassnahme am 08.02.2021 The instrument KUW8 IE00BGPBVS44 KMEFIC FTSE KUW.EQU. EOA ETF is traded cum capital adjustment on 05.02.2021 and ex capital adjustment on 08.02.2021