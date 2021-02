CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 05.02.2021:Das Instrument 540Q FR0010823385 A.ETF S.G.B.E.B.I.G 10-15 ETF wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 05.02.2021 The instrument 540Q FR0010823385 A.ETF S.G.B.E.B.I.G 10-15 ETF is traded ex capital adjustment on 05.02.2021