DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 21.01.2021:Das Instrument TABD IE00BG0J8L59 TA.EU.PE.CR.UC.ETF(EO)EOD ETF wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 21.01.2021 The instrument TABD IE00BG0J8L59 TA.EU.PE.CR.UC.ETF(EO)EOD ETF has its ex-dividend/interest day on 21.01.2021