CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 25.09.2020;Das Instrument LU0444607187 C.-IB.E.S.I-L.E-I.U.ETF I ETF wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 25.09.2020 The instrument LU0444607187 C.-IB.E.S.I-L.E-I.U.ETF I ETF is traded ex capital adjustment on 25.09.2020