NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 25.09.2020;Das Instrument E15H LU1650491795 MUL-L.EO GOV EOD ETF hat seinen ersten Handelstag am 25.09.2020: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_ETP, SettlCurr EUR, CCP Y The instrument E15H LU1650491795 MUL-L.EO GOV EOD ETF has its first trading date on 25.09.2020: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_ETP, SettlCurr EUR, CCP Y