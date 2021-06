CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 22.06.2021:Das Instrument 5Y8 KYG812901018 SHINSUN HLDGS GRP. DL-,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 22.06.2021 The instrument 5Y8 KYG812901018 SHINSUN HLDGS GRP. DL-,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 22.06.2021