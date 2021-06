CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 16.06.2021:Das Instrument 2K6A CA18452D1069 CLEAN POWER CAPITAL CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 16.06.2021 The instrument 2K6A CA18452D1069 CLEAN POWER CAPITAL CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.06.2021 and ex capital adjustment on 16.06.2021