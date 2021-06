CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.06.2021:Das Instrument HUN2 BMG0957L1090 BEIJING ENTER.WTR GR.CONS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 10.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 11.06.2021 The instrument HUN2 BMG0957L1090 BEIJING ENTER.WTR GR.CONS EQUITY is traded cum capital adjustment on 10.06.2021 and ex capital adjustment on 11.06.2021