CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 04.06.2021:Das Instrument 6AH KYG063181021 AUSNUTRIA DAI.HUNA.HD-,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 04.06.2021 The instrument 6AH KYG063181021 AUSNUTRIA DAI.HUNA.HD-,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.06.2021 and ex capital adjustment on 04.06.2021