CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 01.06.2021:Das Instrument 1KY US3623971013 GABELLI EQUITY TR. DL-001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 01.06.2021 The instrument 1KY US3623971013 GABELLI EQUITY TR. DL-001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 31.05.2021 and ex capital adjustment on 01.06.2021