CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 01.06.2021:Das Instrument BL1B US74368L2034 PROTECTIVE INSURANCE B EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 01.06.2021 The instrument BL1B US74368L2034 PROTECTIVE INSURANCE B EQUITY is traded cum capital adjustment on 31.05.2021 and ex capital adjustment on 01.06.2021