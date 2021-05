CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 31.05.2021:Das Instrument 25N DK0010212570 NEWCAP HLDG AS NAM.DK0,05 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 31.05.2021 The instrument 25N DK0010212570 NEWCAP HLDG AS NAM.DK0,05 EQUITY is traded ex capital adjustment on 31.05.2021