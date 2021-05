CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 24.05.2021:Das Instrument CH8 KYG2418K1004 COOLPAD GROUP LTD HD-,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 24.05.2021 The instrument CH8 KYG2418K1004 COOLPAD GROUP LTD HD-,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 24.05.2021