CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 17.05.2021:Das Instrument 61B SE0015949037 HEIMSTADEN AB PR.SHS O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 17.05.2021 The instrument 61B SE0015949037 HEIMSTADEN AB PR.SHS O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 17.05.2021