CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 12.05.2021:Das Instrument OCBA SG1S04926220 OVERS.-CHINESE SD-,50 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 12.05.2021 The instrument OCBA SG1S04926220 OVERS.-CHINESE SD-,50 EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.05.2021 and ex capital adjustment on 12.05.2021