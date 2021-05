CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.05.2021:Das Instrument AW51 FR0013529815 AVENIR TELECOM INH.EO0,05 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.05.2021 The instrument AW51 FR0013529815 AVENIR TELECOM INH.EO0,05 EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.05.2021