CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 07.05.2021:Das Instrument US7242494042 PIRAEUS F.H.ADR 2 EO -,30 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 07.05.2021 The instrument US7242494042 PIRAEUS F.H.ADR 2 EO -,30 EQUITY is traded ex capital adjustment on 07.05.2021