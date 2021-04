CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 03.05.2021:Das Instrument OEA SE0005876968 OEM INTERNATIONAL B EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.04.2021 und ex Kapitalmassnahme am 03.05.2021 The instrument OEA SE0005876968 OEM INTERNATIONAL B EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.04.2021 and ex capital adjustment on 03.05.2021