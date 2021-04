DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 29.04.2021:Das Instrument KIFF TH0121010019 KIATNAKIN PH-FOREIGN-BA10 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 29.04.2021 The instrument KIFF TH0121010019 KIATNAKIN PH-FOREIGN-BA10 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 29.04.2021