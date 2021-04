CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 20.04.2021:Das Instrument CRLN CH0008702190 CICOR TECHNOL.NAM. SF 10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.04.2021 und ex Kapitalmassnahme am 20.04.2021 The instrument CRLN CH0008702190 CICOR TECHNOL.NAM. SF 10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.04.2021 and ex capital adjustment on 20.04.2021