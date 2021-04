CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 19.04.2021:Das Instrument 5P8 US33830X1046 FIVE PRIME THERAP.DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.04.2021 und ex Kapitalmassnahme am 19.04.2021 The instrument 5P8 US33830X1046 FIVE PRIME THERAP.DL-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.04.2021 and ex capital adjustment on 19.04.2021