CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 19.04.2021:Das Instrument BZPA IM00BZ7PNY71 ADVANCE ENERGY PLC O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.04.2021 und ex Kapitalmassnahme am 19.04.2021 The instrument BZPA IM00BZ7PNY71 ADVANCE ENERGY PLC O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.04.2021 and ex capital adjustment on 19.04.2021