CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 14.04.2021:Das Instrument BKP6 GRS014003024 PIRAEUS FIN.HOL. EO 6 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.04.2021 und ex Kapitalmassnahme am 14.04.2021 The instrument BKP6 GRS014003024 PIRAEUS FIN.HOL. EO 6 EQUITY is traded cum capital adjustment on 13.04.2021 and ex capital adjustment on 14.04.2021