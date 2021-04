CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.04.2021:Das Instrument D2L FR0010309096 CEGEREAL INH. EO 3,80 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.04.2021 The instrument D2L FR0010309096 CEGEREAL INH. EO 3,80 EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.04.2021