CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 30.03.2021:Das Instrument 1JP JP3752900005 JAPAN POST HOLDINGS CO. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 30.03.2021 The instrument 1JP JP3752900005 JAPAN POST HOLDINGS CO. EQUITY is traded ex capital adjustment on 30.03.2021