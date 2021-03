CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 26.03.2021:Das Instrument MSRB FI0009000665 METSAE BOARD OYJ B EO1,70 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 25.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 26.03.2021 The instrument MSRB FI0009000665 METSAE BOARD OYJ B EO1,70 EQUITY is traded cum capital adjustment on 25.03.2021 and ex capital adjustment on 26.03.2021