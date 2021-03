Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Prime Site":

CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 25.03.2021:Das Instrument SU1N CH0008038389 SWISS PRIME SITE SF15,3 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.03.2021 und ex Kapitalmassnahme am 25.03.2021 The instrument SU1N CH0008038389 SWISS PRIME SITE SF15,3 EQUITY is traded cum capital adjustment on 24.03.2021 and ex capital adjustment on 25.03.2021