DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 18.03.2021:Das Instrument RHO CH0012032113 ROCHE HLDG AG INH. SF 1 EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 17.03.2021 und ex Dividende/Zinsen am 18.03.2021 The instrument RHO CH0012032113 ROCHE HLDG AG INH. SF 1 EQUITY has its pre-dividend/interest day on 17.03.2021 and its ex-dividend/interest day on 18.03.2021