CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.02.2021:Das Instrument CA80919D1033 SCORE MEDIA AND GAMING A EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.02.2021 The instrument CA80919D1033 SCORE MEDIA AND GAMING A EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.02.2021