DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 16.02.2021:Das Instrument USS US5658491064 MARATHON OIL DL 1 EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 15.02.2021 und ex Dividende/Zinsen am 16.02.2021 The instrument USS US5658491064 MARATHON OIL DL 1 EQUITY has its pre-dividend/interest day on 15.02.2021 and its ex-dividend/interest day on 16.02.2021