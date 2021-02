CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.02.2021:Das Instrument 29I SE0008375117 ITAB SHOP CONC.B SK 0,417 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.02.2021 und ex Kapitalmassnahme am 15.02.2021 The instrument 29I SE0008375117 ITAB SHOP CONC.B SK 0,417 EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.02.2021 and ex capital adjustment on 15.02.2021