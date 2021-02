CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 12.02.2021:Das Instrument HJMA FR0012821890 ADUX S.A. EO -,25 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 12.02.2021 The instrument HJMA FR0012821890 ADUX S.A. EO -,25 EQUITY is traded ex capital adjustment on 12.02.2021