CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.02.2021:Das Instrument MJD7 BMG4953J2098 IR RES LTD HD -,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.02.2021 The instrument MJD7 BMG4953J2098 IR RES LTD HD -,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.02.2021