DELETION OF INSTRUMENT - 28.01.2021:Das Instrument EPN US29244T1016 ENEL GENERACION CL ADR/30 EQUITY hat seinen letzten Handelstag am 28.01.2021: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_EQU, SettlCurr EUR, CCP N The instrument EPN US29244T1016 ENEL GENERACION CL ADR/30 EQUITY has its last trading date on 28.01.2021: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_EQU, SettlCurr EUR, CCP N