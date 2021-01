CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 29.01.2021:Das Instrument 26F US3503921062 FOUNDATION BLDG MATERIALS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.01.2021 und ex Kapitalmassnahme am 29.01.2021 The instrument 26F US3503921062 FOUNDATION BLDG MATERIALS EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.01.2021 and ex capital adjustment on 29.01.2021