CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 28.01.2021:Das Instrument 119 KYG4404P1019 HENGXING GOLD HL.CO.HD-01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.01.2021 und ex Kapitalmassnahme am 28.01.2021 The instrument 119 KYG4404P1019 HENGXING GOLD HL.CO.HD-01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.01.2021 and ex capital adjustment on 28.01.2021