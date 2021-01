CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 26.01.2021:Das Instrument F1T SG1U27933225 FIRST REAL EST. INV. TR. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 26.01.2021 The instrument F1T SG1U27933225 FIRST REAL EST. INV. TR. EQUITY is traded ex capital adjustment on 26.01.2021