DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 22.01.2021:Das Instrument SD3 US8292141053 SIMULATIONS PLUS DL-,01 EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 21.01.2021 und ex Dividende/Zinsen am 22.01.2021 The instrument SD3 US8292141053 SIMULATIONS PLUS DL-,01 EQUITY has its pre-dividend/interest day on 21.01.2021 and its ex-dividend/interest day on 22.01.2021